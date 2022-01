“Enquête d'action” « Police municipale de Marseille : au cœur d’une ville sous haute tension », vendredi 7 janvier sur W9

Vendredi 7 janvier à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de redécouvrir sur W9 un numéro inédit du magazine “Enquête d'action” : « Police municipale de Marseille : au cœur d’une ville sous haute tension ».

Avec ses 5 millions de touristes par an, la ville de Marseille attire les regards du monde entier grâce à la beauté de ses lieux et la richesse de son patrimoine. Mais la cité phocéenne est également le lieu de rencontres de délinquants en tout genre : voleurs, dealeurs ou encore escrocs. Pour les arrêter, la municipalité marseillaise a mis en place l’un des plus importants dispositifs de vidéo-surveillance de France. Depuis 2013, le centre de supervision urbain, avec ses 1000 caméras branchées 24h sur 24, veille sur l’ensemble des 16 arrondissements de la ville.

Cet atout majeur dans la lutte contre l’insécurité permet aux forces de l’ordre d’intervenir dans les plus brefs délais pour identifier et arrêter les délinquants présumés.

Parmi les policiers municipaux, Mehdi, Délia, Romain ou encore Kaki. Qu’ils fassent partie des brigades de nuit, VTT ou motocycliste, ces policiers de choc ne reculent devant rien pour maintenir l’ordre dans les rues de la ville. D’autant que ces dernières années les agressions s’y sont multipliées. Les rixes en journée dans le centre-ville sont désormais courantes, tout comme les règlements de compte entre trafiquants de drogue ou encore les vols à l’étalage ou sur personnes. Du Vieux-Port aux cités des quartiers Nord, les risques de débordements sont nombreux.

Immersion au sein de la police municipale de Marseille.