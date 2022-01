“Chroniques Criminelles” : L'Affaire Christophe Sion à revoir samedi 8 janvier sur TFX

Samedi 8 janvier à 21:05, Julie Denayer vous proposera de voir ou de revoir sur TFX le numéro magazine “Chroniques Criminelles” consacré à l'affaire Christophe Sion.

C’est l’histoire d’un riche homme d’affaires français, installé à Saint-Pétersbourg, en Russie, depuis des années, et qui disparait du jour au lendemain en août 2013.

Pourtant, Christophe Sion avait tout pour être heureux : une carrière au sommet, une vie très confortable, une belle épouse russe et surtout une adorable fillette dont il était très fier…

Que s’est-il passé ? Pourquoi s’est-il volatilisé ? A-t-il été enlevé ? Sa fortune personnelle aurait-elle pu attirer les convoitises ? A moins qu’il n’ait lui-même organisé sa disparition ? Le mystère est total et l’enquête s’enlise.

Mais en France, sa famille veut connaître la vérité. Sa sœur Barbara et son beau-frère Pierre veulent savoir pourquoi ils n’ont plus aucune nouvelle. Ils mettent la pression sur les policiers de Saint-Pétersbourg.

En novembre 2014, les enquêteurs vont tout reprendre à zéro et s’intéresser notamment à Dina, la jeune et jolie veuve. Et ce qu’ils vont découvrir ne va pas les rassurer…

L’affaire Christophe Sion, une terrible enquête racontée par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :

Barbara SION-CAGGINI : Sœur de Christophe Sion

Pierre CAGGINI : Beau-frère de Christophe Sion

Virginie SELVETTI : Journaliste

Timothée BOUTRY : Journaliste – « Le Parisien »

Evguenia MOGILEVSKAYA : Journaliste russe

Me Ekaterina SOLOGOUB : Avocat des parties civiles

Me Serguei PUTRESHA : Avocat des parties civiles

Irina KOLSPINSKAYA : Officier de la police russe

Direction ensuite Bali en Indonésie. Un jour d’août 2014, un chauffeur de taxi se gare, paniqué, sur le parking d’un commissariat. Sur sa banquette arrière, une valise laissée par un client. Le chauffeur est inquiet car du sang s’écoule de ce bagage oublié. Lorsque la police l’ouvre, c’est la stupéfaction : à l’intérieur se trouve le corps d’une femme blonde, visiblement battue à mort. Qui est-elle ? Et comment son cadavre s’est-il retrouvé dans cette valise abandonnée ?