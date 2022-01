“Recherche appartement ou maison” : nouvel inédit vendredi 14 janvier avec Stéphane Plaza sur M6

Vendredi 14 janvier à 21:10, M6 vous proposera un nouvel inédit du magazine “Recherche appartement ou maison” avec Stéphane Plaza qui sera suivi de deux rediffusion.

À Paris, Amandine, 32 ans, est danseuse étoile du ballet de l’Opéra de Paris. Son mari Jean, 33 ans, est professeur de sport la semaine et arbitre de rugby le week-end. En location dans le 11e arrondissement, ils ne rêvent que d’une chose, devenir propriétaires, tout en restant dans leur quartier qu’ils affectionnent tant. Le couple, qui n’a que très peu de temps à consacrer à sa recherche malgré un budget confortable, ne trouve pas son bonheur. C’est Stéphane Plaza qui va voler à leur secours et sillonner tout le 11e arrondissement pour leur trouver la perle rare. Va-t-il trouver l’appartement tant désiré ?

Philippe et Fabienne, 67 ans tous les deux, sont des retraités heureux, passionnés par la brocante et toujours en recherche d’objets de collection. Il y a quelques mois, ils ont décidé de quitter la région parisienne et de rejoindre la Bourgogne pour se rapprocher de leur fils. Ils ont besoin d‘être épaulés et c’est Romain Cartier qui va les guider dans la jolie ville de Dijon et ses environs. Dénichera-t-il le bien rêvé par ces seniors exigeants ?

Valérie, 47 ans, est cadre achats dans l’aéronautique, et maman de Lola, 16 ans, étudiante au lycée hôtelier de Toulouse. Elles sont très fusionnelles, et font tout ensemble ! C’est donc logiquement qu’elles se sont lancées ensemble dans la recherche d’un appartement en plein cœur de la ville rose. Elles ont fait de nombreuses visites mais aucune de leurs offres n’a abouti… Sophie Bensaid va reprendre leur dossier en main et les guider dans les jolis quartiers toulousains. Fera-t-elle faire le bonheur de ce duo mère/fille ?