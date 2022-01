“C Politique” dimanche 16 janvier : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 16 janvier à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

En coulisses > Le piège politique de l’immigration Yascha Mounk, politologue. Sur le terrain > Retour sur la dalle d’Argenteuil Mikael Corre, auteur de l’enquête « Au commissariat. Un an au coeur de la police » dans La Croix l’Hebdo. Matthieu Valet, porte-parole et secrétaire national adjoint du Syndicat indépendant des commissaires. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Le complotisme peut-il détruire la République ? Gérald Bronner, professeur de sociologie. Nelly Garnier, conseillère LR de Paris. Caroline Fourest, journaliste. Thomas NLend, ex-infiltré du mouvement Égalité et réconciliation fondée par Alain Soral.