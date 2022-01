France 2 déprogramme “La grande soirée du pouvoir d'achat” qui devait être diffusée jeudi 3 février

France 2 vient d'annoncer la déprogrammation de l'émission “La grande soirée du pouvoir d'achat” qui devait être présentée par Julian Bugier et diffusé le jeudi 3 février à 21:10.

Dans son communiqué, France 2 annonce la déprogrammation de “La grande soirée du pouvoir d'achat” en raison de l'actualité, sans donner plus de précisions.

En lieu et place, France 2 diffusera un numéro du magazine “Envoyé Spécial” avec Elise Lucet puis un numéro de “Complément d'enquête” avec Tristan Waleckx.

“La grande soirée du pouvoir d'achat”, qui propose 6 solutions concrètes pour économiser, négocier et faire baisser la facture sur tous les postes de notre budget, de l’alimentation à l’énergie, en passant par le carburant, les vêtements, les assurances et les divers abonnements internet et mobile, sera reprogrammée ultérieurement sur France 2.