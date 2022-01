“Envoyé Spécial” jeudi 20 janvier sur France 2 : les reportages au sommaire

Jeudi 20 janvier à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Entreprises : la revanche des salariés

Des chauffeurs routiers dans des camions première-classe, des coiffeurs qui peuvent se reposer le samedi, une salle de bowling au bureau et des augmentations de salaires pour tout le monde ! Face à la pénurie de main- d’œuvre de plus en plus d’entreprises sont contraintes de céder aux demandes de leurs salariés pour ne pas les perdre. Envoyé Spécial vous emmène dans ces entreprises ou les salariés prennent leur revanche.

Un reportage de Stéphanie Ratschek - CAPA presse.

Paris sportifs : la machine à perdre ?

Plus de 5 milliards d’euros pariés dans l’année ! Les paris sportifs sont une manne qui ne cesse d’augmenter. Alors que plus de 30% des joueurs ont entre 18 et 34 ans, les sites de paris en ligne sont à la manœuvre pour en attirer toujours plus. Mais à qui profite vraiment cette course à la chance ? Les paris sportifs sont- ils équitables ? Envoyé Spécial a cherché à savoir s’ils n’étaient pas en fait, une machine à perdre ?

Un reportage d’Adrian Jaouen, Clément Voyer et Xavier Puyperoux.

La grande démission

Avec la pandémie de Covid-19, les travailleurs américains n’en peuvent plus ! Entre grève et démissions en masse, ils demandent des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Des milliers de salariés mènent un combat inédit en Amérique. De Starbucks où ils ont obtenu la création d’un syndicat à Kellogg’s où 2 mois et demi de grève ont fait plier les patrons, Envoyé Spécial vous raconte la révolte des travailleurs américains.

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Gionna Messina et Benoit Sauvage.