“Appel à témoins” de retour sur M6 pour 3 nouvelles affaires lundi 31 janvier avec Julien Courbet et Nathalie Renoux

Lundi 31 janvier à 21:05, Julien Courbet et Nathalie Renoux présenteront en direct sur M6 le troisième numéro de l'émission “Appel à témoins” qui sera consacré à trois nouvelles affaires.

Parce que depuis des années l'un de leurs proches a disparu et qu'ils n'ont toujours aucune nouvelle… Parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu'ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier… ces familles veulent savoir et aider à relancer des enquêtes aujourd'hui au point mort.

Aux côtés de Julien Courbet, de Nathalie Renoux et des autorités, les familles de victimes viendront témoigner en plateau et parler de leur combat, de leurs espoirs mais aussi de leurs attentes de cet “Appel à témoins”.

Chaque dossier traité à l’antenne donnera lieu à un rappel des faits en images (sans reconstitution). En plateau, enquêteurs, juges, experts et proches viendront expliquer quelles sont leurs attentes.

Pour la première fois, des envoyés spéciaux seront dans chaque région où les affaires se sont déroulées. Les téléspectateurs, à travers les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc…) pourront interagir pendant l’émission avec Julien Courbet et Nathalie Renoux, pour faire part de leurs questions.

Les trois nouvelles affaires non-élucidées

Caroline Marcel

Meurtre non résolu, 2008 dans le Loiret



Que s’est-il passé dans la soirée du 22 juin 2008 ? Mère de famille de 45 ans, divorcée, Caroline Marcel a été retrouvée morte dans la rivière du Loiret, à Olivet. Ce 22 juin 2008, elle part faire un jogging aux alentours de 20h00. Elle aurait été agressée par derrière et étranglée avec son tee-shirt. Son corps aurait ensuite été jeté dans la rivière, effaçant toute traces digitales.

Pistes Principales :

Un prédateur sexuel : à une centaine de mètres de la scène de crime, un foyer de réinsertion accueille d’anciens détenus condamnés, entre autres, pour des infractions sexuelles.

La piste sentimentale : dans l’agence où cette banquière travaillait, Caroline Marcel suscitait les convoitises. En 2006, Caroline quitte son mari pour son nouveau manager, un homme jaloux.

Léa Petitgas

Disparition inquiétante d’une jeune adulte en 2017 à Nantes

Qu’est-il arrivé à Léa Petitgas ? Le soir du 13 décembre 2017, Léa, étudiante de 20 ans, dîne en compagnie d’un ami dans son petit appartement du centre de Nantes. Le jeune homme quitte le domicile de la jeune femme aux alentours de 23h30. Léa souhaite se coucher tôt afin d’être à l’heure le lendemain sur le lieu de son nouveau job. L’ami de la jeune fille est le dernier à l’avoir vue. Le lendemain, Léa aurait quitté son domicile vers 8h30, emportant avec elle son ordinateur ainsi que son téléphone portable. Elle ne se présentera jamais sur son lieu de travail et ne donnera plus aucun signe de vie.

Pistes principales :

La disparition volontaire : Léa était une jeune femme très sociable, elle aurait pu suivre des amis et tout quitter sans se poser de questions.

L’entourage familial : Léa entretenait des relations plutôt tendues avec certains membres de sa famille, l’un d’eux est peut-être un suspect potentiel.

La mauvaise rencontre : à son domicile tout était parfaitement en ordre. Léa aurait donc rencontré son agresseur en sortant de chez elle le matin du 14 décembre. À la même époque un violeur rodait dans la ville de Nantes.

Jacky hecquet

Meurtre non résolu en 2002 à Viarmes (Val d’Oise)

Qui s’en est pris à Jacky Hecquet ? Le 1er février 2002, Jacky Hecquet, un père de famille de 38 ans, artisan maçon, travaille sur un chantier. Son fourgon, auquel est accroché une machine à crépis d’une valeur de 20.000€, est garé face à la maison. A 11h15, un individu tente de voler ce fourgon. Jacky se met à courir derrière le véhicule et réussit à monter sur le marchepied. Mais le voleur freine brutalement, Jacky Hecquet est alors violemment projeté devant le camion. Il meurt écrasé par le fourgon. Le voleur et son complice réussissent à prendre la fuite, abandonnant le camion. Ils ne seront jamais retrouvés.

Pistes principales :

Un concurrent jaloux : la machine à crépis valant une somme assez conséquente, les enquêteurs se demandent si un rival n’aurait pas tenté de la lui dérober.

Un vol par opportunité : des voleurs auraient pu croiser la route de Jacky Hecquet ce matin-là. Ayant repéré la machine à crépis, ils s’en seraient pris à l’artisan dans l’unique but de s’emparer de son matériel.

Un corbeau a envoyé plusieurs lettres anonymes à la police et à la famille de la victime désignant des habitants de la région.

262 appels reçus le soir de la seconde émission

De nouveaux éléments sont apparus dans les 3 affaires de la deuxième émission diffusée en septembre 2021.

La disparition de Mathis Jouanneau, le meurtre de Vincent Dorado et celui de Maud Maréchal, restent pour le moment couverts par le secret de l’instruction.

Pour rappel, deux semaines après la diffusion de la première émission en Juin 2021, le corps de Lucas Tronche, l’enfant disparu depuis 6 années, à Bagnols-sur-Cèze, a été retrouvé non loin du domicile de ses parents.