Présidentielle : L'émission “Élysée 2022” diffusée chaque jeudi soir sur France 2 à partir du 10 février

A huit semaines du premier tour et alors que la campagne pour l’élection présidentielle entre dans sa phase décisive, “Élysée 2022”, l’émission politique de référence du service public, va offrir toutes les semaines une programmation exceptionnelle pour permettre aux Français de faire leur choix avant le scrutin.

Chaque semaine, à compter du jeudi 10 février dès 20:40 France 2 accueillera dans une configuration exceptionnelle chaque candidate ou candidat à l’élection présidentielle pour un examen complet à 360° de son programme et de ses propositions pour la France.

Chaque candidat devra faire face à :

Des interviews thématiques menées par des spécialistes issus de la rédaction et des antennes de France Télévisions sur les grandes questions qui intéresseront les Français à l'heure du choix.

Un panel représentatif de 100 Français conduit par l'institut IPSOS qui jugera et commentera en temps réel les propositions des candidats.

Un duel contradictoire avec une personnalité qui fait l'actualité.

L'émission sera animée par Léa Salamé et Laurent Guimier et sera suivie d’un debrief avec des éditorialistes de la presse nationale et régionale et des personnalités de la société civile.