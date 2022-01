“C Politique” dimanche 23 janvier : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 23 janvier à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invités : Karine Tuil, romanicière et Vincent Martigny, politologue. Sur le terrain > Les enseignants Emmanuelle Maray, directrice d’école. Céline Calvez, députée LREM des Hauts-de-Seine. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 La concentration des médias nuit-elle à la démocratie ? Patrick Eveno, historien des médias Julia Cagé, économiste Denis Olivennes, directeur général de Libération. Eric Fottorino, co-fondateur de l’hebdomadaire « Le 1 ». Le doc C Politique Pollution, une école sacrifiée pour les JO Jodie Soret, chargée des relations avec les pouvoirs publics UNICEF France. Mathieu Hanotin, maire (PS) de Saint-Denis.