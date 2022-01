“Envoyé Spécial” jeudi 27 janvier sur France 2 : les reportages au sommaire

Jeudi 27 janvier à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.



Harcèlement scolaire : la faute aux adultes ?

On a l’habitude de raconter le harcèlement scolaire en l’expliquant par la cruauté des enfants. Mais s’interroge-t-on sur la responsabilité des adultes ?

Dans plusieurs affaires récentes, les parents de victimes mettent en cause l’institution donc l’éducation nationale. Envoyé Spécial a rencontré la famille de Dinah morte en octobre 2021. Elle a décidé de porter plainte contre certains personnels de l’établissement. Les profs sont-ils assez formés pour déceler les cas de harcèlement dans une classe et les régler ? L’institution réagit-elle assez rapidement ? Et que faire lorsque c’est l’adulte référent en l’occurrence le professeur qui se retrouve accusé et même condamné ?

Un reportage de Raphaëlle Schapira, Mathieu Dreujou et Christine Trescartes.

Forêt : la gueule de bois

Vous l’avez peut-être remarqué si vous faites des travaux chez vous, comme la pose d’un parquet ou d’une charpente : les prix flambent et les délais s’allongent. Car depuis quelques mois, la matière première, le chêne, vient à manquer. Envoyé spécial a enquêté sur les raisons de cette pénurie.

Roi de nos forêts, le chêne est aujourd’hui exporté massivement. En 2021, presque 30% du volume français est parti en dehors de nos frontières. Du bois brut, mis en conteneur, sans aucune transformation. La Chine en importe à elle seule 20%, et elle paye à bon prix pour fournir notamment ses citoyens les plus aisés en parquet français. Dans nos forêts publiques, un label existe pour empêcher ces exportations, mais nous avons découvert qu’il peut être aisément contourné ! Plus étonnant encore : ce chêne français transformé en Asie est parfois ré-importé pour être vendu dans nos magasins français de parquet !

Un reportage de Marine Haag, Aurélien Fougère, Marjorie Lafon et Emilie Janin pour FTV Studio.

Russie : le mal des prisons

Il a révélé les vidéos chocs et dénonce un système organisé de tortures et de viols dans certaines prisons russes. Lanceur d’alerte, Sergueï Saleviev vient d’arriver en France où il demande l’asile. Cet ancien détenu témoigne pour la première fois à la télévision française. Les documents qu’il a réussi à faire fuiter sont d’une violence rare. Il raconte que ces vidéos étaient destinées à faire chanter les victimes et à leur extorquer de l’argent.

Leur parole est extrêmement rare, dans ce reportage, plusieurs détenus racontent comment ils ont subi coups, sévices et violences sexuelles en prison. Ils dénoncent un système organisé de violence tout droit hérité du Goulag.

Un reportage Luc Lacroix, Chloé Cormery, Patrice Acheré, Artur Koun et Olivier Sauvaire.