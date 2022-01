“Recherche appartement ou maison” : nouvel inédit vendredi 28 janvier avec Stéphane Plaza sur M6

Vendredi 28 janvier à 21:10, M6 vous proposera un nouvel inédit du magazine “Recherche appartement ou maison” avec Stéphane Plaza qui sera suivi de deux rediffusion.

Paola, pétillante quadragénaire, est mère célibataire de deux enfants. Originaire du Mexique, elle est en France depuis 20 ans et vit actuellement à Sèvres dans les Hauts-de-Seine, dans un 3-pièces, et voudrait se lancer dans un achat avec une chambre supplémentaire. Elle recherche depuis un an… Stéphane Plaza va essayer de débloquer la situation, et faire une sélection bien adaptée aux envies de Paola…

À Palaiseau, en région parisienne, vivent Sophie, 33 ans, Genséric, 35 ans, et leurs 2 enfants. Près de chez eux, vit aussi le père de Sophie, et cette famille a un comme projet de partir près de Lyon pour vivre tous ensemble ! Sandra Viricel va se lancer dans cette recherche atypique pour trouver cette grande maison qui satisfera toute la famille.

Méline, 26 ans, et Florian, 30 ans, ont décidé de se lancer dans l’aventure du premier achat. Méline travaille à Saint-Affrique à 2 heures de Toulouse, et loue une petite chambre près de sa clinique. Elle retrouve Florian l’autre moitié de la semaine. Mais ils veulent s’installer ensemble et trouver une maison plus près de la clinique de Méline. Sophie Bensaid va les guider dans leur recherche.

À la suite de cet inédit, M6 vous proposera de voir ou de revoir deux anciens numéros :

22:45 Marine Lorphelin / Valérie / Yanis et Kheira

Marine Lorphelin, Miss France en 2013, souhaite investir à Lyon pour son premier achat, mais n'a pas une minute à elle… Sandra Viricel sera épaulée par Stéphane Plaza qui connaît bien Marine et son fiancé. Trouveront-ils le bien parfait qui fera le bonheur de la jolie Marine ?

À Dijon, Valérie, 50 ans, a fait construire il y a 20 ans une grande maison avec son mari dans la périphérie de Dijon. Mais suite au divorce, Valérie doit se résigner à quitter cette maison mais n’a toujours pas trouvé son nouveau cocon. Romain Cartier va l’aider à trouver une maison plus petite pour elle, son fils et leur nouvelle vie !

À Toulouse, Yanis, 23 ans, passionné de rap, s'est lancé dans une carrière musicale. Kheira, sa cousine de 28 ans, croit en lui et a décidé d'investir dans un appartement de 3 pièces qu'elle lui louera. Sophie Bensaid va épauler les cousins dans ce projet original.

00:20 Laurette et Dominique / Émilie et Olivier / Michèle et Raphaël

Stéphane Plaza se rend sur l'Île de Beauté, dans la région d'Ajaccio. Il va aider Laurette et Dominique à quitter l'Alsace pour retrouver leurs enfants et petits-enfants ! Mais après 1 an de recherche, ils n'ont toujours pas trouvé de maison… Stéphane Plaza va leur venir en aide, s'immerger dans la culture corse et étudier le marché immobilier local. Va-t-il trouver la maison tant attendue qui rendra toute la famille heureuse ?

Émilie, 33 ans, et Olivier, 52 ans, sont parents d'un petit Élie de 14 mois, et Olivier a 2 filles d'une précédente union, de 14 et 21 ans. Ils viennent de vendre la maison d'Émilie près de Nancy, devenue trop petite, et doivent trouver en urgence une maison plus grande. Romain Cartier va vite comprendre que c'est urgent mais que n'importe quelle maison ne fera pas l'affaire… Le couple veut en effet une maison avec une âme et du cachet.

Michèle, 24 ans, et Raphaël, 27 ans, sont en couple depuis 5 ans et vivent dans une location, à Houlgate. Ils se projettent dans la région mais leur appartement est aujourd'hui trop petit, et surtout Michèle aimerait se rapprocher de son travail, à 35 kilomètres de là, à Caen. C'est Thibault Chanel qui va se mettre en quête de leur premier achat de maison.