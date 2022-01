“Echappées Belles” : « Massif de l'Oisans, joyau des Alpes », samedi 29 janvier sur France 5 (vidéo)

Samedi 29 janvier à 21:00, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Sophie Jovillard vous emmène dans le Massif de l'Oisans.

L'Oisans et ses 6 vallées est un véritable écrin au coeur des Alpes. Les irréductibles montagnards s’acclimatent à la vie plus douce de l’automne tout en se préparant à l’arrivée de l’hiver.

Sophie Jovillard arpente ce territoire exceptionnel en allant à la rencontre des habitants de ces hameaux, ceux qui s’inspirent de ces paysages pour créer, ceux qui se démènent pour les préserver, avec ce même point commun à tous ; ils ne le quitteraient pour rien au monde. C'est Erin qui l'accueille pour commencer ces aventures aux pieds des sommets de la Meige.

Qui sont-ils ? Pourquoi faire le choix, parfois incompris mais de plus en plus attrayant pour les citadins, de vivre cette vie isolée en pleine nature ? Chacune de ses rencontres lui permettra de comprendre ce lien spécial qu’ils les lient à ce territoire unique.

Les reportages diffusés au cours de l'émission :

Nature - Faune sauvage

Portrait de Florient Jouanny

L'Oisans à travers ses artistes

Liqueurs et spiritueux

La montagne a des Hollandais

Les minéraux.

A ne pas manquer : Accompagnée par le dessinateur Jean-Marc Rochette et par Jérôme Forêt, Garde de la réserve, Sophie a la chance de naviguer sur le Lac de Lauvitel, situé à 1 530 mètres d'Altitude, sur les communes de Bourg d'Oisans, dans le département français de l'Isère, en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le plus grand lac du Massif de Écrins, en fait un versant de l'Oisans.

Après la diffusion de cet inédit, France 5 vous proposera de revoir le numéro « Au rythme de la Louisiane ».

Au pays du gombo, du jazz, et des bayous, Jérôme Pitorin part découvrir la Louisiane. Et y aller, c'est faire un voyage à part, dans une région... à part : cet État du Sud n'est pas tout à fait américain : il est aussi français, espagnol, africain, haïtien créole... Ici, on célèbre le métissage à tous les coins de rue, dans sa gastronomie, sa population, sa musique, son architecture.