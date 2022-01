“M comme Maison” à Paris, dimanche 30 janvier sur C8 avec Stéphane Thebaut

Dimanche 30 janvier à 19:15, Stéphane Thebaut vous donne rendez-vous sur C8 pour suivre un nouveau numéro de “M comme Maison” en Île-de-France.

Décoration, rénovation ou architecture Stéphane Thebaut déniche tous les bons plans ! “M comme Maison”, c’est le nouveau rendez-vous à ne pas manquer le dimanche sur C8 !

Stéphane Thebaut est accompagné de Tania Bruna-Rosso passionnée de décoration, de design et plus particulièrement d’objets des années 60 à 80 et des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane Millet et Cécile Siméone.

Chaque semaine, des découvertes de propriétés toutes aussi singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de réagencement d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des dernières tendances : “M comme Maison” une émission définitivement inspirante !

Cette semaine, “M comme Maison” vous propose cette semaine une petite balade en région Île-de-France, l’occasion de vous emmener au coeur notre belle capitale mais aussi d’explorer ses environs qui foisonnent de pépites architecturales et de nombreux talents créatifs.

Visite

Stéphane Thebaut se rendra à Vincennes, à l’Est de Paris pour rejoindre Nicolas Segal, un passionné de rénovation, à tel point qu’il en a fait son métier. Il nous ouvre aujourd’hui les portes de son intérieur, situé dans un espace totalement atypique : les anciens bains douches de Vincennes qu’il a entièrement réhabilités.

Artisanat

Stéphane Thebaut fera la connaissance de Jean-Baptiste Lasmartres, artisan staffeur. Il a fait du staff d’ornement sa spécialité : moulures, rosaces mais aussi de nombreux éléments de décors au style contemporain. Puis nous rencontrerons les 4 jeunes entrepreneurs de l'entreprise SAS Minimum. Ils ont remportés l'appel d'offre quant à la construction des gradins des Jeux Olympiques de Paris 2024 grâce a un nouvel éco-matériau fabriqué à partir de plastiques recyclés.

Rencontre

Stéphane Thebaut aura rendez-vous avec Caroline Andréoni. Elle est architecte d’intérieur et nous fait visiter l’une de ses dernières réalisations : un très bel appartement haussmannien où elle a mêlé parfaitement le fonctionnel à l’esthétique…Nous profiterons également de ce moment pour partager avec elle son adresse coup de coeur.