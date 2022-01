“C à vous” vendredi 28 janvier : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Vendredi 28 janvier à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

C à vous

Présidentielle 2022.



Invités : Catherine Nay, journaliste et chroniqueuse politique à Europe1 et Alain Duhamel, essayiste et journaliste politique sur BFMTV.

Le 5/5



Invité : Ramin Tadayoni, ophtalmologue à l’hôpital Lariboisiere et à la l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild.

C à vous, la suite

Marc Simoncini, pour “Qui veut être mon associé ?” diffusé sur M6.

Frédéric Mazzella, fondateur de BlaBlaCar, pour le livre “Mission BlaBlaCar”.

Jean-Philippe Cartier, fondateur & président de H8 Collection.

Julia Bijaoui, co-fondatrice de Frichti.