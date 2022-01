“66 Minutes” dimanche 30 janvier sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 30 janvier à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Essence : Comment payer moins cher ?

Jusuqu'où ira la flambée des prix des carburants ? Depuis quelques semaines ils battent tous les records. Quelles solutions pour les Français obligés de prendre leur voiture ?

Entre nouveautés et dérives, la chirurgie esthétique en plein boom

Enquête sur la chirurgie esthétique et ses dérives. Avec 40% d’opérations en plus l’an dernier, la chirurgie esthétique attire de plus en plus. Ce phénomène pousse 10.000 Français à se rendre chaque année en Turquie, l’eldorado des opérations low-cost. Mais beaucoup d’entre elles se font sans réelles précautions sanitaires et à la va-vite. Les dérives se multiplient.

Surendettement : comment s'en sortir ?

Emprunts immobiliers ou crédits à la consommation, quand la spirale du surendettement devient impossible à stopper, 120 000 Français tentent chaque année de faire effacer leurs dettes par la Banque de France



La famille qui terrorisait l'immeuble



Insultes, coups, tapage nocturne… Depuis 2 ans, un couple et son fils font régner la terreur dans un petit immeuble de Montferrand-le-Château dans le Doubs. La mairie et le bailleur semblent pour l’instant impuissants face à une situation qui dégénère régulièrement.

66 Minutes Grand Format

Brasserie Lipp : une légende bien vivante.

66 Minutes vous invite à découvrir les coulisses de la célèbre brasserie Lipp. Un décor art nouveau classé aux monuments historiques, un menu qui n’a pas varié depuis plus de 60 ans, et des tables que l’on se dispute pour voir et être vu… l’établissement reste l’un de lieux les plus sélect de la capitale.