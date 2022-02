Dimanche 6 février, Harry Roselmack présentera sur TF1 un nouveau numéro de “Sept à Huit” dans lequel « Le portrait de la semaine » d'Audrey Crespo-Marat sera consacré à Grand Corps Malade.

Il y a 16 ans, la France découvrait Grand Corps Malade. Un timbre grave, un phrasé scandé, et une immense silhouette bancale. 16 ans plus tard, son dernier album et sa tournée sont des triomphes !

La vie lui offre un succès phénoménal alors qu’à l’âge de 20 ans, elle broyait ses rêves…

