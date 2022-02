“Cash Investigation” : enquête sur le fonctionnement des Ehpads, mardi 1er mars sur France 2

Mardi 1er mars à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un numéro du magazine “Cash Investigation” qui vous fera découvrir une grande enquête sur les EHPADS.

La publication du livre-enquête Les Fossoyeurs a placé les EHPAD privés commerciaux au cœur du débat public. Depuis plus d’un an et demi, Cash investigation enquête sur ces EHPAD.

Les journalistes de “Cash Investigation” ont fait le calcul. Ils perçoivent plus d’un milliard 86 millions d’euros d’argent public. Grâce à des témoignages exclusifs et des documents internes confidentiels, Elise Lucet et l’équipe de Cash vous révéleront les méthodes de ces groupes pour maximiser leurs bénéfices, souvent au détriment du bien-être des résidents et des conditions de travail de leurs salariés.

Chez Korian, le leader du marché, les maisons de retraite généreraient plus d’un milliard 300 millions d’euros de chiffre d’affaires par an. Des familles, des salariés et d’anciens collaborateurs accusent le groupe d’avoir fait de la rentabilité sa priorité absolue.

Le groupe DomusVI, lui, a un autre filon : l’immobilier. Le numéro 3 du secteur propose aux investisseurs privés d’acheter des chambres dans ses établissements. Mais ce placement, présenté comme totalement sûr, peut s’avérer très risqué pour ces petits propriétaires.

La journaliste Marie Maurice s’est aussi plongée dans les comptes de ce groupe très discret. Il touche chaque année des millions d’euros d’argent public. Mais grâce à un montage fiscal sophistiqué, il ne paie aucun impôt sur les bénéfices en France.

Exceptionnellement et en résonance avec l'actualité, France 2 diffusera, à l'issue du documentaire, un débat animé par Elise Lucet.