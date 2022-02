“E=m6, les solutions pour sauver la planète” vendredi 11 février sur M6 avec Mac Lesggy #SemaineGreen

Dans le cadre de la Semaine Green, M6 diffusera vendredi 11 février à 21:10 un numéro spécial du magazine “E=M6” dont le thème sera « Les solutions pour sauver la planète ».

Savons-nous vraiment ce qui nuit à l’environnement ? Par où faut-il commencer ? Il est temps de distinguer le vrai du faux pour agir efficacement ! Mac Lesggy nous emmène à la rencontre des solutions qui comptent : Faut-il fermer les centrales nucléaires ? Faut-il changer notre fournisseur d’énergie ? Faut-il bannir le plastique ? Ou les voitures diesel ? Faut-il arrêter de manger de la viande ? Déchets, portables, mails, vêtements… Qu’est-ce qui est le plus gourmand en CO2 dans nos vies ?

Savez-vous comment votre mode de vie impacte la planète ? Vous allez le découvrir grâce à un grand test à faire depuis votre canapé. A vos papiers et crayons, à l’issue de cette émission vous saurez enfin si vous êtes un acteur à part entière de la lutte contre le réchauffement climatique. Et si votre score n’est pas bon, l'émission vous donne toutes les clés pour l’améliorer.

Présentation de l'émission

Nous en sommes tous désormais conscients : les glaciers français fondent, aux pôles, les banquises rétrécissent, les inondations, les canicules, les incendies dévastateurs se multiplient tout autour du globe. Comme si la Nature nous disait STOP.

Que ce soit pour nous chauffer, nous loger, nous nourrir, nous divertir, travailler, nous déplacer… nous produisons du CO2 qui s’échappe dans l’atmosphère. Et nous en produisons tous beaucoup trop. Tenez-vous bien, les chiffres sont ahurissants :

Chaque Français brûle chaque jour l’équivalent de 13 litres d’essence, les transformant en CO2 qui s’accumule dans l’atmosphère. Imaginez ! Multiplié par 67 millions de français, c’est l’équivalent de 318 milliards de litres d’essence, chaque année, rien que pour la France, qui s’envolent en fumée dans notre atmosphère, pour maintenir nos modes de vies. Si nous voulons laisser une planète vivable à nos enfants, il est absolument indispensable de réduire fortement et rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. D’ici 2050, l’objectif est de réduire ces émissions de 80% ! C’est-à-dire passer de 13 à 2 ou 3 litres brûlés maximum par personne par jour. L’effort à accomplir est immense. Et urgent.

Savez-vous par exemple qu’1 logement français sur 3 est une véritable passoire thermique ? La facture de ce grand gaspillage est salée : 30% des émissions annuelles de leurs habitants pour se loger, se nourrir, se déplacer partent en fumer juste pour chauffer la rue... Isoler ces logements permettrait une économie colossale de CO2. Logement, alimentation, transport et consommation seront ainsi décortiqués : l es experts en bilan carbone Jean-Marc Jancovici et Quentin Guiniard passeront au crible toutes nos habitudes émettrices de gaz à effet de serre, pour nous permettre d’identifier les sujets les plus impactants, les plus urgents à modifier et comprendre comment nous pourrons attendre l’objectif.

Et si votre score n'est pas bon, "E=m6, les solutions pour sauver la planète" vous donnera toutes les clés pour l'améliorer.