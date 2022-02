“Appels d'urgence” « Urgences à La Rochelle : le Samu en surchauffe », à revoir lundi 14 février sur TFX (vidéo)

Lundi 14 février 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de voir ou de revoir sur TFX le numéro du magazine “Appels d'urgence” : « Urgences à La Rochelle : le Samu en surchauffe ».

Plus de 1000 appels par jour ! Ces chiffres donnent le tournis et pourtant ils montrent la tension qui règne l’été chez les médecins du SAMU et des urgences de l’hôpital de La Rochelle.

Durant les dernières grandes vacances, les Français sont moins partis à l’étranger. Par conséquent, les plages de la côte Atlantique ont fait le plein. La population de La Rochelle a été multipliée par dix en juillet et en août.

Les urgentistes n’ont pas chômé : entre les petits bobos du quotidien et les accidents les plus graves avec évacuation par hélicoptère, les tours de garde des médecins de permanence ne leur laissent aucun répit. Alors, ils ont accompli chaque jour des petits miracles : sur des crises cardiaques à répétition, des victimes de carambolages sur les routes ou encore des fractures impressionnantes chez des jeunes vacanciers.

Pour le Samu de la Rochelle, les étés se suivent sans jamais se ressembler, avec à la clé, toujours plus d’urgences…