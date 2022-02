“La grande librairie” mercredi 16 février : François Busnel reçoit Gérard Depardieu sur France 5 (vidéo)

Mercredi 16 février à 20:55 sur France 5, François Busnel vous proposera dans “La grande librairie” un numéro spécial en compagnie de Gérard Depardieu.

C'est la rencontre de deux monstres sacrés : Maigret, le héros de Georges Simenon l'un des écrivans le plus lu au monde et Gérard Depardieu.

Gérard Depardieu sera cette semaine l'invité exceptionnel de “La grande librairie” pour parler des livres qu'il aime, des héros de romans qui l'ont formé. Gérard Depardieu viendra avec des livres à vous recommander.

Gérard Depardieu sera à l'affiche du film “Maigret” de Patrice Leconte qui sort au cinéma le 23 février prochain aux côtés de Jade Labeste, Mélanie Bernier et Aurore Clément.

L'histoire en quelques lignes...

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…