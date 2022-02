“La grande soirée du pouvoir d'achat” mercredi 16 février sur France 2 avec Julian Bugier

Mercredi 16 février à 21:10, Julian Bugier présentera sur France 2 “La grande soirée du pouvoir d'achat” au cours de laquelle vous découvrirez 6 solutions pour faire baisser vos factures.

Le pouvoir d’achat est aujourd’hui la première préoccupation des Français.

Cette soirée exceptionnelle propose 6 solutions concrètes pour économiser, négocier et faire baisser la facture sur tous les postes de notre budget, de l’alimentation à l’énergie, en passant par le carburant, les vêtements, les assurances et les divers abonnements internet et mobile.

Les équipes de l'émission ont sillonné la France à la rencontre de « consomm’acteurs » astucieux et d’entrepreneurs qui ont trouvé des solutions pour améliorer le pouvoir d’achat et vont les partager avec des familles pour les aider à réduire leurs dépenses. Avec ces solutions, La grande soirée du pouvoir d’achat promet un gain total, pour une famille moyenne, de plus de 6 000 euros par an !

Alimentation : réduire son budget de 30 % tout en mangeant équilibré

Gain de pouvoir d’achat : 1 800 euros par an.

Dans la région de Bordeaux, Leslie est devenue virtuose dans l’art d’exploiter au maximum les multiples offres promotionnelles des enseignes et autres opérations « cashback ». Au prix d’une organisation militaire, elle a fait passer son budget alimentation de 600… à 60 euros par mois ! Tout en mangeant équilibré et en limitant au maximum le gaspillage grâce à une gestion millimétrée de ses menus. Aujourd’hui, Leslie va enseigner ses astuces à une famille de quatre personnes qui se retrouve chaque fin de mois dans le rouge. Une enquête de Jessica Bertaux.

Anti-gaspi : dépensez moins, consommez durable !

Gain de pouvoir d’achat : 1 200 euros par an

Chaque année, des millions de tonnes de produits sont jetées par les enseignes traditionnelles et par les producteurs. Leurs défauts ? Ils approchent de la date limite de consommation, ne sont pas tout à fait calibrés s’il s’agit de fruits et légumes ou il leur manque quelques grammes pour entrer dans les critères d’une appellation contrôlée. Choqués par ce grand gâchis alimentaire, Charles Lottman et Vincent Justin ont créé des supermarchés « anti-gaspi » spécialisés dans la vente de ces produits. Dans leurs boutiques, on trouve même de grandes marques alimentaires, vendues entre 20 % et 30 % moins chères. Une enquête de Jessica Bertaux.

Assurances, abonnements : renégociez tout !

Gain de pouvoir d’achat : 500 euros par an

Assurances, forfaits internet et mobiles, abonnements aux plateformes… Tous ces contrats qui s’additionnent pèsent de plus en plus lourd dans le budget des ménages. Et pourtant il n’y a jamais eu autant d’opportunités de faire baisser leur montant, en faisant jouer la concurrence. Des entreprises comme « jechange.fr » ou « ideel » proposent de renégocier à votre place tous vos contrats à la baisse. Comment s’y prennent-elles ? Quant aux 10 millions de ménages qui détiennent un crédit immobilier, ils peuvent aussi réduire les mensualités en renégociant leur assurance emprunteur. Une enquête de Lucie Lemétais.

Voiture : coup de frein sur le budget carburant !

Gain de pouvoir d’achat : 800 euros par an

Alors que les trois quarts des déplacements quotidiens se font en voiture, la hausse du prix du carburant pèse lourd dans les budgets. Une solution : adapter le moteur de sa voiture au bioéthanol, vendu en moyenne… 80 centimes le litre ! À Bayonne, les équipes de l'émission ont accompagné une famille prête à tenter l’expérience, pour réduire ses dépenses de carburant qui lui coûtent 500 € par mois. Et pour diminuer encore la facture, le youtubeur Anthony Perrier, roi des bons plans en matière de voiture, leur a aussi enseigné l’art de conduire économe, avec 10 % d’économies supplémentaires à la clé. Une enquête de Claire Delfini.

Seconde main : achetez, mais surtout revendez !

Gain de pouvoir d’achat : 1 500 euros par an

Aujourd’hui, le marché de la seconde main pèse 7 milliards d’euros, et certains « consomm’acteurs » sont devenus des experts de la revente. Comme Sarah Bossut, mère célibataire qui vit dans la banlieue de Strasbourg et parvient à améliorer très nettement ses revenus en jonglant avec les sites de revente d’occasion. Sarah va enseigner ses techniques à une famille de la région parisienne dont la cave est remplie d’objets accumulés au fil du temps. Une enquête de Julie Martin.

Énergie : chauffez mieux, dépensez moins, achetez groupés !

Gain de pouvoir d’achat : 400 euros par an

À la rentrée, les Français ont eu la mauvaise surprise de voir le prix du gaz flamber : + 54 % en moyenne. Une hausse que devrait suivre à terme l’électricité. Comment faire pour contrer cette augmentation de l’énergie ? De nouveaux acteurs comme Ecojoko, Hellowatt ou Lite proposent un accompagnement personnalisé pour mieux choisir votre fournisseur mais également pour mieux gérer votre consommation, en identifiant les endroits de votre maison les moins bien isolés ou les appareils qui consomment trop. Certains « consomm’acteurs » prennent aussi les choses en main en organisant eux-mêmes des achats groupés d’énergie. En Bretagne, Véronique, une retraitée de 63 ans, achète le fioul domestique au nom de dizaines de consommateurs et parvient à obtenir des rabais de 10 % ! Une enquête de Farah Safieddine.