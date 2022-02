“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Jean-Luc Mélenchon le 20 février sur France 3

Ce 20 février à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle 2022.

Cinquante jours avant le premier tour de la présidentielle, le gouvernement laisse entrevoir la fin des mesures sanitaires et peut-être la décrue de la pandémie.

Les Français regardent plus attentivement les programmes politiques. La déclaration de candidature d’Emmanuel Macron n’est plus qu’une question de jours, même si le président de la République est d’abord aux prises avec les dossiers internationaux, comme le retrait des troupes françaises au Mali et la menace des troupes russes en Ukraine.

Les mots ne sont pas tous récupérables, même pour les critiquer ! Valérie Pécresse en fait les frais à propos du "grand remplacement" formule préférée d’Eric Zemmour pour qualifier l’immigration.

Trahisons et ralliements sont encore le lot de la semaine. A l’extrême droite, c’est encore Eric Zemmour qui récupère un fidèle de Marine Le Pen. A gauche, le coup est venu de l’ancienne candidate socialiste à l’élection présidentielle en 2007. Ségolène Royal appelle au vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon et conseille à Anne Hidalgo de se retirer. Si l’union à gauche reste encore bien difficile à construire, le paysage s’éclaircit… Qui aura les parrainages nécessaires pour pouvoir se présenter ? Y aura-il un rapprochement entre plusieurs candidats ?

Même s'il fait la course en tête dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon doit affronter pour cette troisième candidature la concurrence de Fabien Roussel, le traditionnel partenaire communiste ayant choisi d’aller jusqu’au bout sous ses couleurs.

Jean-Luc Mélenchon sera interrogé par Francis Letellier, avec une "carte blanche" à Neïla Latrous, journaliste politique à FranceInfo.