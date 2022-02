“66 Minutes” dimanche 20 février sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 20 février à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Eau, gaz, électricité: opération zéro facture

Vivre sans factures, vous en rêvez ? Patrick l'a fait. Sa maison est entièrement autonome en énergie. Et certains viennent de loin pour connaître ses secrets.

Pâtisserie: les femmes au pouvoir !

A l'image d'Elisabeth Hot, qui officie au sein du très prestigieux Plaza Athénée, les femmes sont les nouvelles stars de la pâtisserie ! Palaces, restaurants étoilés, réseaux sociaux... Elles se sont imposées par leur talent dans un milieu réputé macho.

66 Minutes Grand Format

Thalasso et spa: tout pour le bien-être

Que diriez-vous d'un week-end de détente? Après deux ans de pandémie, spa et thalasso ont le vent en poupe cet hiver. De plus en plus de Français sont bien décidés à s'offrir une pause salutaire pour le corps et l'esprit.