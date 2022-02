“La maison des maternelles” fêtera ses 20 ans mardi 8 mars sur France 2

Émission emblématique du service public, “La maison des maternelles” fête ses 20 ans ! À cette occasion, France 2 proposera une émission spéciale mardi 8 mars à partir de 09:25.

Lancé en 2001 sur La Cinquième, le magazine quotidien consacré à la parentalité est actuellement diffusé sur France 2, et rassemble chaque matin plus de 400 000 téléspectateurs.



Le 8 mars 2022, à 09:25, au cours d’une émission spéciale, Agathe Lecaron recevra toutes les animatrices qui l’ont précédée : Maïtena Biraben, Karine Le Marchand, Elizabeth Tchoungui, Daphné Bürki, Julia Vignali et Sidonie Bonnec. Chacune nous racontera ce que Les maternelles ont apporté à sa vie de femme et de maman.



Cet anniversaire sera l’occasion de rappeler à quel point l’émission a contribué à faire bouger les lignes sur des grands sujets de société comme l’accouchement, le post-partum, la PMA, le congé de paternité, l’éducation, l’homoparentalité ou la prise de conscience de la charge mentale pour les femmes. De nombreux experts comme Boris Cyrulnik, Serge Hefez, René Frydman ou Chantal Birman apporteront leur éclairage.



La parole sera également donnée à des téléspectateurs qui regardent Les maternelles depuis quinze ou vingt ans et qui ont, souvent, découvert l’émission lors de l’arrivée de leur premier enfant. Tous apprécient d’avoir été accompagnés au quotidien dans les hauts et les bas de leur parentalité et dans leur vie de famille.