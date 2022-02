“Maison à vendre” : inédit vendredi 25 février sur M6 avec Stéphane Plaza à Yerres & Drancy

Vendredi 25 février à 21:10, M6 proposera un nouvel inédit du magazine “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza, suivi de deux numéros en rediffusion.

Marie-Reine et Michel / Christelle et Billy (Inédit)

À Yerres en Essonne, Marie-Reine, 63 ans, et Michel, 75 ans, ont 3 filles qui vivent en province. Ils rêvaient d’une retraite à la Réunion, dont est originaire Marie-Reine, mais l’arrivée de leurs petits-enfants a changé leurs plans. Ils veulent s’installer dans le sud de la France pour se rapprocher de leurs filles. Mais leur maison ne trouve pas preneur.

Stéphane Plaza va essayer de comprendre ce qui bloque la vente et tout mettre en œuvre pour vendre au meilleur prix ! Sophie Ferjani va repenser les espaces et résoudre le problème de mètres carrés perdus.

Christelle, 25 ans, Billy, 28 ans, et leur petit garçon de 1 an, vivent à Drancy en Seine-Saint-Denis. Le couple travaille ensemble sur les marchés après avoir repris l’affaire du père de Christelle, décédé il y a plus d’un an. Christelle souhaite vendre la maison de son père mais le jeune couple se sent perdu pour gérer la vente.

Stéphane Plaza va voler à leur secours et tout faire pour vendre vite, afin qu’ils puissent prendre ce nouveau départ tant attendu. Emmanuelle Rivassoux va apporter chaleur et modernité à cette maison laissée à l’abandon pour séduire un maximum de visiteurs.

Ghyslaine et Daniel / Laetitia et Lionel (Rediffusion)

Ghyslaine, 67 ans, et Daniel, 69 ans, vivent à Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes, dans le même appartement depuis… 43 ans ! Ils y sont très attachés, mais la petite côte qui les mène à leur immeuble, puis les 3 étages sans ascenseur deviennent de plus en plus difficiles. Ils veulent donc déménager en centre-ville, dans un appartement plus accessible.

Stéphane Plaza va les aider à vendre et leur permettre de profiter pleinement de leurs retraites. Emmanuelle Rivassoux va moderniser l’appartement et changer leur décoration très personnelle...

Laetitia, 43 ans, boulangère, et Lionel, 48 ans, salarié de la grande distribution, sont séparés depuis plus d’un an. Ils ont deux enfants de 17 et 13 ans et une maison en commun à Claye-Souilly en Seine-et-Marne. Laetitia vit avec les 2 enfants dans la maison, mais financièrement elle ne peut plus aujourd’hui assumer tous les frais, et Lionel attend impatiemment la vente de cette maison. Le couple a du mal à communiquer depuis la séparation, donc pas facile de s’entendre sur la question de la vente.

Stéphane Plaza va jouer le rôle de médiateur pour vendre au mieux cette maison familiale. Sophie Ferjani va faire renaître l’harmonie dans cette maison pour que les visiteurs s’y projettent enfin.

Sylvie et Alain / Manuela et Hervé (Rediffusion)

Sabrina, 40 ans, a deux filles de 19 et 15 ans. Ancienne Parisienne, elle a quitté la capitale il y a 3 ans par amour et s'est installée à Marseille où elle s’est lancée dans l'achat d’un grand appartement dans une résidence du 13e arrondissement. Mais aujourd'hui, elle n'arrive plus à rembourser ses traites mensuelles et les charges. Elle veut vendre au plus vite mais l'appartement n'a eu aucune visite. Il faut dire tout semble laissé à l'abandon.

Stéphane Plaza va aider cette mère célibataire à rétablir sa situation financière et Sophie Ferjani va revoir toute la décoration.

Judith, 50 ans, et Jérôme ont trois enfants de 28, 25 et 19 ans. Ils vivent à Morangis dans l'Essonne dans une maison qui appartenait aux parents de Judith, devenue trop grande pour eux. Ils aimeraient accomplir leur plus grand rêve : vivre à la campagne et avoir des chevaux. Mais cette maison à la disposition atypique n'a pas attiré d'acheteurs.

Stéphane Plaza va les aider à réaliser enfin leur rêve et Emmanuelle Rivassoux va devoir revoir l'agencement et la décoration.