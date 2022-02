“Echappées Belles” : « Jamaïque, généreuse par nature », samedi 26 février sur France 5 (vidéo)

Samedi 26 février à 21:00, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Sophie Jovillard vous emmène en Jamaïque.

Bienvenue en Jamaïque. Cette île dont le nom résonne comme une destination « vacances de rêve »,est située dans la mer des Caraïbes, au sud de Cuba.

Sophie Jovillard va découvrir la vie des habitants qui ont choisi de vivre leur bonheur en Jamaïque, en préservant, cultivant, parfois en faisant face aux difficultés, mais en trouvant toujours des solutions. La Jamaïque, c’est aussi une nature luxuriante somptueuse, des paysages marins à couper le souffle, mais aussi une gastronomie surprenante.

Au-delà des clichés à base de musiciens rasta, et de fumeurs de ganja, vous allez découvrir avec Sophie, ce que la Jamaïque de 2022 a d’unique pour nous séduire.

Les reportages :

L'eden jamaïcain

Back to the roots

La fabrique du sprinter

Le Jerk, une histoire jamaïcaine

Les jardins du corail

Radio warriors, les routes de l'impossible

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Tunisie, le soleil de la Méditerranée ».

Après bien des années troublées, la Tunisie revient vers sa quiétude d'autrefois, et retrouve le sourire : associations, familles, expatriés, natifs, jeunes comme moins jeunes... tous œuvrent au quotidien pour aider le pays à se relever, et ça marche : les visiteurs reviennent de plusen plus nombreux ! Tout cela grâce à la volonté d'un pays de prouver qu'il n'a rien perdu de sa superbe, et a toujours conservé sa véritable identité.

Dans la médina de Tunis, à Tataouine au cœur du désert, dans les eaux de la Méditerranée à Bizerte... et sous les airs rythmés du malouf, Jérôme Pitorin s'apprête à vivre un voyage auprès de Tunisiens solidaires, viscéralement tournés vers le renouveau et l'avenir de leur pays...

Les reportages :