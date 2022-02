“Capital” « Petits commerçants : la fortune au coin de la rue », dimanche 27 février sur M6 (vidéo)

Julien Courbet vous donne rendez-vous dimanche 27 février à 21:10 sur M6 pour un nouvel inédit du magazine “Capital” qui sera consacré aux petits commerces.

Pâtissiers : notre gourmandise fait-elle leur fortune ?

Entre les Français et la pâtisserie, c’est une passion de plus en plus dévorante et un budget rondelet : 350 euros par an et par personne ! Mais cet engouement des Français pour les petits plaisirs sucrés est-il pour autant le début de la fortune pour les artisans ? Un pâtissier qui fait lui-même ses gâteaux peut-il devenir le plus riche commerçant de votre rue ? Pas si simple, tant la pâtisserie est un art exigeant, gourmande en main d’œuvre et riche en ingrédients. De la boulangerie-pâtisserie de quartier à l’une des plus grandes dynasties régionales en passant par des entrepreneurs nouvelle génération, à chacun sa formule !

Du terroir et du fun : le grand retour des halles gourmandes

Elles sont en passe de devenir le symbole des centres-villes en pleine mutation. Les halles font leur grand retour au cœur de nos agglomérations, pour le plus grand plaisir de sept Français sur dix. Traditionnelles, gourmandes et même festives, les halles font peau neuve et rivalisent d’innovations pour attirer dans leurs allées. Les commerçants se bousculent pour y installer leurs étals car les clients sont prêts à y dépenser bien plus que sur les marchés. Depuis cinq ans en France, les rénovations s’enchaînent avec des chantiers à plusieurs millions d’euros. Mais qui profite vraiment de ces investissements ?

Indépendants contre franchisés : les guerres secrètes de vos rues commerçantes

En France, magasins de vêtements, fleuristes ou coiffeurs rivalisent d’astuces pour reconquérir les clients que les centres commerciaux et le e-commerce ont détourné des centres-villes. À leur tête, des petits indépendants et des franchisés de grands groupes se battent pour obtenir les meilleurs emplacements et tenir le haut du pavé des rues commerçantes. Les équipes ont enquêté à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Depuis une dizaine d’années, cette ville moyenne de 77 000 habitants a investi des dizaines de millions d’euros pour revitaliser son centre.