“Enquête Exclusive” « Invasion de l’Ukraine : Poutine déclare la guerre au monde », dimanche 27 février sur M6 (vidéo)

En raison de l'actualité, M6 modifie la programmation du magazine “Enquête Exclusive”. Dimanche 27 février à 23:05, Bernard de la Villardière proposera un numéro consacré à l'invasion de l'Ukraine.

L’invasion a commencé. Jeudi matin, Vladimir Poutine a annoncé le début d’attaques militaires en Ukraine, et les troupes russes sont entrées dans le pays. Une attaque surprise et d’envergure condamnée par la communauté internationale. 150 000 soldats de l’armée russe se déploient partout dans le pays, et s’apprêtent à faire tomber Kiev, la capitale ukrainienne. Ces derniers jours, une de des équipes d'Enquête Exclusive était sur place, à Kiev. Dans les faubourgs de la ville, une grande partie de la population, prête à se défendre, se prépare à la guerre totale, pendant que l’exode a déjà commencé. Les journalistes ont suivi, au quotidien, plusieurs familles au cœur de la guerre.

La guerre en Ukraine marque une étape supplémentaire, et sans doute décisive, dans les ambitions du président russe. Depuis quelques années, Vladimir Poutine ne cache plus ses intentions. Nostalgique de l’ex URSS, il souhaite renforcer l’influence de son pays au-delà de ses frontières, quitte à s’engager dans de nouvelles guerres, froides, « hybrides » et même totales. Sa stratégie : déstabiliser ses adversaires, en combinant campagnes de désinformation, cyber-attaques et pression militaire, jusqu’à l’intervention et l’invasion des forces russes sur les territoires considérés comme ennemis. Cet objectif s'est traduit par l'implication de la Russie dans de nombreux conflits. Ainsi, dès 1999, la guerre de Tchétchénie a réaffirmé le refus de Poutine de laisser des territoires se séparer de la Russie. Moscou est aussi entré en conflit avec la Géorgie en 2008, refusant de voir ce pays rejoindre l'Otan et l'Union européenne. L'Ossétie du Sud et l'Abkhazie sont occupées par la Russie depuis cette date.

En 2014, l’annexion de la Crimée (Ukraine) a signé le début d’une nouvelle guerre hybride contre l’Europe occidentale.

Lors de l’hiver 2020, une équipe d'Enquête Exclusive s'était rendue en Ukraine sur la ligne de front où les soldats de l’armée régulière affrontent des forces séparatistes soutenues par Moscou. Talin et Oleg combattent depuis quatre ans dans des tranchées dignes de la Première Guerre mondiale. Ciblés par la propagande russe, ils reçoivent directement sur leurs téléphones des messages pour les inciter à cesser le combat.

Mais la propagande russe prend parfois une ampleur bien plus importante.

À Saint-Pétersbourg, les équipes d'Enquête Exclusive ont rencontré Vitaly, un jeune journaliste qui travaillait dans une « usine à trolls » (cyber-soldats), financée par un oligarque proche du pouvoir. Sa mission : diffuser des informations falsifiées pour manipuler l’opinion publique.

Les équipes d'Enquête Exclusive ont également approché un hacker ukrainien qui a piraté la messagerie d'un proche conseiller de Poutine. Dans ces e-mails, il a trouvé des preuves de l’implication de soldats russes en Ukraine

Face au risque d’expansion territoriale de la Russie, la Lituanie se prépare de son côté à la guerre. Un groupe paramilitaire de 11 000 membres est prêt à prendre le maquis. Responsable marketing la semaine, Saulius enfile, chaque week-end, son treillis pour s’entraîner au sein d’une milice. Même les enfants se mobilisent. Dès 11 ans, certains s’entrainent déjà au combat lors de camps d’été.

En France, les Rafales de la base 113 de Saint-Dizier (Haute-Marne) sont en alerte permanente, prêts à décoller au moindre signal radar émis par les bombardiers russes qui n’hésitent pas à violer l’espace aérien français.

Pendant plusieurs mois, les équipes d’Enquête Exclusive ont enquêté et filmé en Europe occidentale et en Russie où se prépare une guerre d’un nouveau genre.