“Nous, les Européens” : « Danemark, une solidarité sans limites ? », dimanche 27 février sur France 3

Dimanche 27 février à 10:40, Eléonore Gay vous proposera de suivre sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Nous les Européens”. Direction cette semaine le Danemark qui offre un revenu pour tous les étudiants, une prise en charge exemplaire de la vieillesse et de la dépendance, une protection sociale généreuse…

Qu’est-ce qui motive ces choix de société ? Comment sont-ils financés ? Quelles sont les limites de ce modèle, basé sur la solidarité et la confiance ?

Aujourd’hui, le gouvernement applique une politique de plus en plus stricte vis-à-vis des immigrés et des réfugiés, avec un durcissement extrême des mesures qui les concernent. Dans ce nouveau numéro, la découverte de Samsø, la première île à énergie renouvelable au monde, récompensée par le prix de l’ONU Leaders pour le climat à la COP26, en 2021. Et cet engagement pour l’environnement est le projet de toute une communauté.

Le grand reportage

Au Danemark, chaque étudiant, danois ou européen, bénéficie d’une allocation de 700 euros par mois environ, quel que soit le revenu de leurs parents...

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Salah Agrabi.

Les invités

Carl Nyholm, 93 ans.

Søren Steffesen, association Cycling Without Age.

Bjarne Hastrup, président de l’Association nationale des personnes âgées.

Jørgen Tranberg, agriculteur

Søren Harmensen, responsable du projet énergie Samsø.

Thomas Gammeltoft Hansen, professeur de droit.