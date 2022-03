“Enquête d'action” « Permis de conduire : enquête sur les nouvelles fraudes », vendredi 4 mars sur W9

Vendredi 4 mars à 21:10, Marie-Ange Casalta vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Enquête d'action” : « Permis de conduire : enquête sur les nouvelles fraudes ».

C’est l’examen le plus passé en France. Chaque année, près d’un million de candidats tentent leur chance. Seul un sur deux l’obtient. Le permis de conduire français est en effet l’un des plus difficiles au monde mais aussi l’un des plus coûteux : 1.800 euros en moyenne.

Conséquence, les fraudes sont en pleine explosion, à commencer par l’obtention illégale du Code la route. Depuis la privatisation des centres d’examen en 2016, acheter l’épreuve théorique du permis est possible. A tel point qu’une jeune femme malvoyante peut passer avec succès l’épreuve du code de la route !

Plus inquiétant encore, notre enquête révèle - preuves à l’appui - que l’on peut décrocher son examen pratique de la conduite sans jamais avoir pris la moindre leçon. Et cela avec la complicité d’auto-écoles peu scrupuleuses et d’inspecteurs du permis de conduire corrompus, pourtant employés du Ministère de l’Intérieur.

En France, il suffit donc de payer pour obtenir son permis. Mais toutes ces combines ont un coût : à partir de 1 200 euros pour le code, jusqu’à 5 000 euros pour la conduite. Alors certains préfèrent le passer dans un pays où les épreuves sont beaucoup plus faciles et dix fois moins chères, comme en Côte d’Ivoire où les journaliste du magazine ont enquêté. Rien de plus facile que de le faire transformer ensuite en permis français à son retour en France.

D’autres font carrément le choix de rouler sans permis. Aujourd’hui, ils sont plus de 600 000 en France et causent trois fois plus d’accidents mortels que les automobilistes en règle. La Police et la Gendarmerie leur livrent une guerre sans merci mais les conducteurs sans permis sont désormais prêts à tout, quitte à se lancer dans des course-poursuites extrêmement risquées.