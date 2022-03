“Ultra Violet” : nouveau magazine d'investigation avec Lauriane David sur W9

Mardi 22 mars à 21:05, W9 diffusera le premier numéro de “Ultra Violet” un nouveau magazine d'investigation présenté par Lauriane David.

Dans ce premier numéro du magazine “Ultra Violet”, plongez avec la reporter Lauriane David dans le monde déroutant et inquiétant des antisystèmes.

Ce sont des mouvements de contestation de grande ampleur que la France n'avait pas connus depuis la révolution de mai 68. Anti-vax, gilets jaunes ultras, gourous anti-républicains ou encore partisans des extrêmes, tous s’unissent dans leur bataille contre « le système ». Un mot devenu le symbole d’une fracture profonde entre l’État et certains citoyens qui ne trouvent plus leur compte dans le modèle républicain.

Selon eux, ce “système” qui les dépasse est incarné par les élites politiques, qui “tirent les ficelles”, et relayé par les médias grands publics.

Les anti-systèmes se méfient des chaînes de télévision, refusent de parler aux journalistes. Pourtant, Lauriane David a réussi à renouer le dialogue. Pendant plusieurs mois, notre reporter a enquêté sur la « complosphère ». De Facebook à Telegram, de manifestations en ateliers, dans toute la France, elle est partie à la rencontre de ces citoyens en colère.

Qui sont-ils ? Qui est à leur tête ? Qui sont ceux qui tentent d’instrumentaliser cette colère ?

Dans leur croisade contre l'ordre établi, les anti-systèmes peuvent compter sur des voix célèbres : l’humoriste Jean-Marie Bigard et ses déclarations choquantes, mais aussi l’actrice Anny Duperey, que Lauriane David a croisé lors d’un rassemblement anti-pass, ou encore Francis Lalanne, rencontré avec ses fans à Bruxelles.

De plus en plus radicaux, les anti-systèmes se coupent progressivement de la communauté nationale. De manifestations violentes en rencontres discrètes, ils s'organisent pour mener leurs actions.

Désobéissance civile, désinformation, affrontement avec les forces de l'ordre, ou menaces de morts contre les fonctionnaires et les élus, jusqu’où les anti-systèmes sont-ils capables d’aller ?