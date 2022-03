“Echappées Belles” : « Cantal, l'échappée inattendue », samedi 5 mars sur France 5 (vidéo)

Samedi 5 mars à 21:00, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène dans le Cantal.

Le Cantal se situe au coeur du Massif central. Ses sentiers, ses panoramas et ses paysages montagnards et volcaniques, font la beauté du département ! Ses habitants, les cantaliens – ou plus intimement “les cantalous”, vivent au rythme des saisons et cherchent à dynamiser leur territoire.

Le séjour de Jérôme Pitorin débute à Salers, au coeur de la cité médiévale.

Les reportages :

Le Cantal, un terrain de jeu inépuisable

La truffade

Ces nouveaux Cantaliens

La Cheylade, un village pas comme les autres

Au cœur du Lioran, la plus grande station de ski du massif central.

A ne pas manquer : Les burons du Cantal.

Les burons du Cantal font partie du patrimoine français. Initialement utilisés pour produire le fromage, le fameux Cantal entre autres, de nombreux burons ont aujourd'hui été reconvertis en gites ou en restaurant d'altitude.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Ouzbekistan, sur la route de la soie ».

C'est sur la route de la soie, légendaire en 'Asie centrale, que Sophie Jovillard va voyager. Ce pays, l'Ouzbékistan, presque aussi grand que la France, regorge de trésors architecturaux, et surtout, de personnes très attachantes.

Si Tachkent est la capitale, le pays est surtout connu pour la ville de Samarkand réputée pour ses monuments impressionnants, qui fait office de carte postale avec ses fantastiques medersa. Passage obligé sur la route de la soie, le pays conserve des témoignages de ce passé glorieux. Celui d'une époque à laquelle Tamerlan - encore considéré comme un héros national par la population - régnait sur le territoire.

Très attaché à ses traditions, le peuple ouzbek est généreux, hospitalier, et fier de son artisanat. Riche de techniques ancestrales il a à cœur de les transmettre.

Bienvenue en Ouzbékistan, sur la route de la soie !