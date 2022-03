Marine Le Pen invitée de “Élysée 2022” jeudi 3 mars sur France 2

Jeudi 3 mars, en direct à 20:40, Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National sera l'invitée de la version hebdomadaire de l'émission “Élysée 2022” sur France 2.

A quelques semaines du 1er tour de l'élection présidentielle, France 2 accélère et vous propose chaque semaine son grand rendez-vous politique en prime, Elysée 2022.

Marine Le Pen répondra aux questions de Léa Salamé et Laurent Guimier mais il sera également interrogé sur son programme par les grandes figures de l’information de France Télévisions : Mohamed Bouhafsi, Hugo Clément, Nathalie Saint-Cricq et Francis Letellier.

Dans une succession de séquences extrêmement rythmées la candidate du Rassemblement National répondra sur différents thèmes de campagne comme l’économie, la santé, le pouvoir d'achat, la laïcité, l'écologie et la culture… mais aussi sur des questions plus personnelles pour mieux comprendre sa personnalité et ses idées.

150 Français.es connectés en visioconférence à l'émission jugeront et commenteront en temps réel les propositions du candidat. Avec Ipsos Sopra Steria.

En 2ème partie de soirée, les téléspectateurs retrouveront Elysée 2022, le débrief présenté par Nathalie Saint-Cricq avec des éditorialistes de la presse nationale et régionale et des personnalités politiques.