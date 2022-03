“66 Minutes” dimanche 6 mars sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 6 mars à partir de 17:20, Marie-Ange Casalta vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Ukraine : ces Français qui partent combattre

Ils viennent de tous horizons. Ces Français ont répondu à l’appel du président ukrainien exhortant les Européens à venir prêter main forte à son pays envahi par l’armée russe. En convois organisés ou par leurs propres moyens, ils ont pris la route dès les premières heures du conflit, certains sans la moindre expérience militaire...

Les Russes n'ont plus la Côte

Quelles sont les conséquences économiques pour la France et notemment la Côte d'Azur et Monaco où les Russes sont très présents en tant qu'investisseurs et touristes ? 66 Minutes a mené l'enquête.

La merveilleuse histoire de Fred

C'est une success-story à la Française : un pâtissier Ch'ti ouvre des boutiques dans le monde entier. Il y vend un seul produit décliné sous coutes les coutures, un dessert ancestral et typique de sa région : le merveilleux.

Ados sous contrôle

Comment accorder plus d'autonomie à nos enfant en toute sérénité sans les fliquer ? Quelles sont les nouvelles technologies et les mots les plus efficaces ? 66 Minutes fait le point sur les meilleures méthodes.

66 Minutes Grand Format

Le bien-être à tout prix

Se faire du bien, on en a tous plus que jamais besoin. Un Français sur deux serait adepte des médecines douces. On connaissait les magnétiseurs, les sophrologues ou les naturopathes. Il existe aujoud'hui d'autres trechniques de bien-être plus surprenantes commes la Trichotherapy qui soigne par les cheveux. A l'occasion du plus grand salon du bien-être, 66 Minutes a fait le point sur toutes ces méthodes..