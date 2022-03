“Familles extraordinaires” « Vivre avec des triplés : trois fois plus de défis ! », jeudi 10 mars sur 6ter (vidéo)

Jeudi 10 mars à 21:05, Élodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour suivre un nouvel inédit du magazine “Familles extraordinaires” : « Vivre avec des triplés : trois fois plus de défis ! ».

Donner naissance à des triplés, c’est un incroyable bouleversement pour les parents. Comment s’organiser pour les accueillir et s’en occuper ? Comment adapter le quotidien et répondre à ces triples exigences sans faire déraper le budget ? Trois tribus nous font partager leur révolution familiale.

À Chartres, Priscilla et Nicolas élèvent deux enfants de 9 et 5 ans et des triplées âgées de 6 mois. Depuis leur naissance, c’est la révolution ! Il faut tout adapter : maison, voiture, organisation quotidienne. Comment vont se passer leurs premières vacances à sept ?

Près de Rennes, Céline est à son huitième mois de grossesse. Elle attend des triplés, deux garçons et une fille. Avec Corentin, son mari, et leur fille de 3 ans, ils se préparent à vivre des émotions fortes. Comment va se passer l’accouchement ?

Près de Lille, Anne et François ont connu un long parcours du combattant pour réaliser leur rêve d’enfant. Après deux fécondations in vitro, ils sont devenus les parents comblés d’une fillette de 3 ans et de triplés de 5 mois, deux garçons et une fille ! Comment vont-ils transformer leur vie pour profiter de leur tribu ?