“Complément d'Enquête” « Zelensky : le clown devenu chef de guerre », jeudi 10 mars sur France 2

Jeudi 3 février à 23:00, Tristan Waleckx vous proposera de suivre sur France 2 un nouvel inédit du magazine “Complément d'enquête” qui sera consacré au Président Ukrainien, Volodymyr Zelensky.

En à peine une semaine, il aurait échappé à 3 tentatives d’assassinat. Selon le Times, ce sont 400 mercenaires Wagner et des soldats tchétchènes qui auraient rejoint Kiev avec une mission : éliminer le président ukrainien.

Il faut dire que depuis l’invasion russe, Volodymyr Zelensky fait le job. Pour ses compatriotes, il est devenu un héros. Aux yeux du monde, grâce à sa communication moderne et généreuse, ce roi du selfie incarne la résistance. Il est David contre Goliath, courageux et sympathique face à l’ogre Poutine. Grâce à lui, entre autres, la planète entière a désormais viré bleu et jaune. Mais qui le connaît vraiment ?

Complément d’Enquête vous raconte le parcours incroyable et les zones d’ombre de ce « Coluche » ukrainien, ancien comique devenu président.

Comédien populaire venu du stand up, il a gagné Danse Avec les stars, et créé une série prophétique, Serviteur du Peuple, où son personnage de prof devient chef d’Etat !

En 2019, avec sa promesse de terrasser la corruption et son sens de la formule, il écrase le président sortant Porochenko avec 73% des voix.

Brillamment élu, ce fan d’Emmanuel Macron de 44 ans va pourtant rater ses débuts.

Humilié par Donald Trump, méprisé par Vladimir Poutine, lui et ses fidèles sont mis en cause dans les Pandora Papers : ils auraient dissimulé une partie de leur fortune dans des paradis fiscaux. Fini l’image d’homme simple qui lutte contre les oligarques !

Mais aujourd’hui, tout est oublié : il joue le rôle de sa vie. Celui d’un jeune président, barbe de 3 jours et T-shirt kaki, en charge d’éviter la 3ème guerre mondiale.

Une enquête de 52’ réalisée par la rédaction de Complément d’Enquête.