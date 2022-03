“C Politique” dimanche 13 mars : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 13 mars à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Guerre en Ukraine

Anne Nivat, grand reporter. Jean-marie Guehenno, diplomate et ancien secrétaire général adjoint de l’ONU. Russie, le retour du rideau de fer ? Natalia Turine, éditrice et directrice de la librairie du Globe à Paris. Veronika Dorman, journaliste à Libération, spécialiste de la Russie post soviétique. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Roger Cohen, journaliste au New York Times. Benjamin Haddad, chercheur en relations internationales. Général Vincent Desportes, professeur de stratégie. Daphné Rousseau, journaliste à l'AFP. Bénédicte Cheron, historienne.