“Réseau d'enquêtes” : « La lente agonie de l'hôpital public » mercredi 16 mars sur France 3

Mercredi 16 mars à 23:15, Charles-Henry Boudet présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Réseau d'enquêtes” dont le thème sera : « La lente agonie de l'hôpital public ».

Longtemps considéré comme l’un des meilleurs au monde le système de santé français vacille. L’épidémie de Covid 19 a mis en lumière ses performances mais aussi et surtout ses dysfonctionnements et ses limites.

Crise après crise l’hôpital public se vide de ses forces vives. Burn out, dépressions et démissions se multiplient. 25 000 postes sont aujourd’hui vacants, des milliers de lits ont été fermés faute de personnels et certains soignants travaillent jusqu’à 70 heures par semaine.

Combien d’entre eux résisteront longtemps encore aux pressions et tensions actuelles ? Quelle incidence peut-on désormais craindre sur le patient ? Quel avenir pour l’hôpital public alors que soignants et direction sont en conflit ouvert sur son mode de gestion ?

Dans ce nouveau numéro de Réseau d’enquêtes, Charles-Henry Boudet est allé dans le Grand Est à la rencontre de médecins et personnels soignants surinvestis et passionnés mais en grande souffrance professionnelle.

Invités :

Dr Philippe SATTONNET • Chef de pôle urgences • Hôpital Bel Air de Thionville

Dr Noura ZANNAD • Chef de service de cardiologie • Hôpital Bel Air de Thionville

Dr Pascal PANNETIER • Psychiatre • CHU Nancy

Dr Michel BOURSIER • Chef de service de cardiologie • CHR Metz de Thionville

Dr Etienne GODET • Ancien chef du service de neurologie • Hôpital Bel Air de Thionville

Marie-Odile SAILLARD • Directrice du CHR Metz Thionville

Les étudiants infirmiers • Institut de formation des infirmiers de Peltre

Reportages :

Les internes en première ligne • France 3 Nouvelle Aquitaine

Valenciennes : les soignants aux commandes de l’hôpital • France 2

Défense de l’hôpital public et collectifs citoyens • France 3 Nouvelle Aquitaine

Le Luxembourg, eldorado des infirmières françaises • France 2

Hôpital public cherche personnel désespérément • Maximum Productions

Démissions et changements de vie • France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur