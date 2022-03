“Familles extraordinaires” « Elles ont décidé de devenir écolo ! », jeudi 17 mars sur 6ter (vidéo)

Jeudi 17 mars à 21:05, Élodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour suivre un nouvel inédit du magazine “Familles extraordinaires” : « Elles ont décidé de devenir écolo ! ».

Jusqu'à aujourd'hui, elles faisaient leurs courses au supermarché, consommaient de la viande et vidaient au moins 4 poubelles de déchets par semaine... Mais face aux défis du XXIe siècle, elles ont décidé de réagir ! Pour sauver la planète, trois familles extraordinaires ont décidé de se débarrasser de leurs mauvaises habitudes. Une révolution verte qui va bousculer leur quotidien.

Amandine, Sébastien et leurs trois filles, Nola, 13 ans, Elena, 7 ans, et Lennie, 2 ans, habitent à La Ciotat, à côté de Marseille. Chez cette famille recomposée, le plastique est roi. Pour adopter un mode de vie zéro déchet, les parents ont fait appel à une coach, Victoria. Courses en vrac, fabrication maison de produits de beauté et d'entretien : le changement s'annonce radical !

À côté de Bordeaux, Jonas, 15 ans, est un youtubeur passionné par l'environnement. Il a lancé un défi à sa famille : diminuer son empreinte carbone. Katia, sa mère, Laurent, son père, Noé, son petit-frère, et son jumeau, Ruddy, accepteront-ils les bouleversements que l'ado va imposer à la maison ?

Dans le parc des Cévennes, Émilie, Boris et leurs 4 enfants, rêvent d'un monde 100% écolo. Alors, ils ont créé un écolieu dans lequel ils organisent des stages en pleine nature pour les citadins. Au programme : douche à l'eau de pluie, repas crus, toilettes sèches, jardinage et travail manuel ! Vous allez découvrir le séjour de Maelys, Guillaume et leurs deux enfants, Éloïse, 16 ans, et Émile, 11 ans. Une expérience qui va les pousser à se dépasser.