“Maison à vendre” : inédit à Pontoise vendredi 18 mars sur M6 avec Stéphane Plaza

Vendredi 18 mars à 21:10, M6 proposera un nouvel inédit du magazine “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza, suivi de deux numéros en rediffusion.

Jean-Claude et Liza / Nathalie et Christophe (Inédit)

Jean-Claude et Liza, 72 ans et 73 ans, ont sillonné le monde et ramené de leurs voyages des souvenirs qui trônent dans leur maison de Pontoise, longée par une voie ferrée… Ils veulent vivre dans une région plus ensoleillée, dans la ville de Pau qu’ils adorent. Ils ont donc mis en vente depuis déjà 6 ans mais les visites n’ont jamais abouti.

Stéphane Plaza va venir aider ce couple de dynamiques seniors et avec Sophie Ferjani, ils vont faire appel à une coach en rangement et à un commissaire-priseur pour désencombrer chaque pièce. Sophie mettra tout en œuvre pour faire ressortir le charme de cette maison.

Nathalie, 57 ans, et Christophe, 57 ans, vivent dans une maison à Pontoise qu’ils avaient prévu de rénover après le départ de leurs enfants. Mais ils ont dû quitter la région parisienne pour s'occuper d’un de leur fils et de leurs parents. Leurs enfants s'occupent de l'entretien mais personne ne sait vraiment comment mettre la maison en vente puisqu’elle nécessite des travaux, donc aucune démarche immobilière n’a été faite.

Stéphane Plaza va tout faire pour la vendre au plus vite et au meilleur prix. Stéphanie Catanzano, une nouvelle architecte d’intérieur, va s’attaquer aux travaux à peine commencés dans cette maison et se pencher sur la décoration de chacune des pièces.

Que sont-ils devenus ? Pascal et Catherine / Emmanuelle / Monique / Delphine et Julie / Véronique et Christian / Adeline (Rediffusion)

Stéphane Plaza est retourné voir ceux qu'il a aidés dans Maison à vendre et vous emmène aux 4 coins de la France pour les retrouver. Un voyage haut en couleurs et en émotions !

À Alès dans le Gard, Stéphane retrouve Pascal et Catherine. Avec Sophie Ferjani, il avait réussi à vendre leur maison des années 30 en région parisienne pour que le couple poursuive son rêve de retraite au soleil.

À Toreilles dans les Pyrénées-Orientales, Stéphane retrouve Emmanuelle, qu'il avait aidée pour la vente de sa maison après son divorce, et découvre son changement de vie.

À Lyon, Stéphane avait volé au secours de Monique pour vendre son appartement et régler sa succession. Monique l'accueille avec bonheur !

Dans l'Indre, Stéphane et Emmanuelle Rivassoux découvrent le changement de vie de Delphine et sa maman Julie. Il avait aidé Julie à vendre sa maison en région parisienne pour leur permettre de se lancer dans un projet professionnel.

En Ariège, Stéphane retrouve Véronique et Christian, des retraités qui vivaient séparément et dont il fallait vendre la maison en région parisienne pour qu’ils puissent s’installer ensemble.

En région parisienne, Stéphane retrouve la famille d'Adeline. Il fallait vendre leur appartement où vivaient trois générations pour transformer une maison en ranch. Sont-ils toujours fan de western ?

Pascal et Catherine / Loubna et Stéphane (Rediffusion)

À Yerres dans l'Essonne, Pascal, 59 ans, partage sa vie avec Catherine, rencontrée il y a 9 ans, mais pour l'instant ils vivent chacun de leur côté. L'objectif de Pascal est de vendre sa maison de Yerres et acheter une maison avec Catherine dans le Midi, proche de chez sa fille.

Stéphane Plaza va étudier le marché local et aider Pascal à vendre cette maison qui ne plait vraiment pas à tout le monde. Et Sophie Ferjani va faire un gros travail de dépersonnalisation.

Loubna, 45 ans, Stéphane, 44 ans, et leurs trois enfants, Anaïs, 6 ans, et les jumeaux de 3 ans Rayane et Inès, vivent à Saint-Michel-sur-Orge dans L'Essonne. Loubna est aide à domicile, et Stéphane chef cuisinier. Loubna l'a suivi par amour, quittant son Maroc natal. 10 ans plus tard et 3 enfants venus agrandir la famille, ce duplex de 71 m² ne correspond plus du tout à leurs attentes.

Stéphane Plaza va essayer de comprendre ce qui bloque la vente et Emmanuelle Rivassoux va s'attaquer à la décoration très marquée et à l'encombrement de chaque pièce.