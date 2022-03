“M comme Maison” à Deauville samedi 19 mars sur C8 avec Stéphane Thebaut

Samedi 19 mars à 12:45, Stéphane Thebaut vous donne rendez-vous sur C8 pour voir ou revoir un numéro de “M comme Maison” en Normandie.

Décoration, rénovation ou architecture Stéphane Thebaut déniche tous les bons plans ! “M comme Maison”, c’est le rendez-vous à ne pas manquer désormais le samedi sur C8 !

Stéphane Thebaut est accompagné de Tania Bruna-Rosso passionnée de décoration, de design et plus particulièrement d’objets des années 60 à 80 et des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane Millet et Cécile Siméone.

Chaque semaine, des découvertes de propriétés toutes aussi singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de réagencement d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des dernières tendances : “M comme Maison” une émission définitivement inspirante !

Cette semaine, “M comme Maison” vous emmène de nouveau en Normandie.

Une petite escapade qui nous donnera l’occasion de nous rendre notamment sur la côte fleurie et de fouler les planches de Deauville. Un grand classique, me direz-vous, mais qui fait toujours son petit effet ! Avec sa grande plage de sable, ses maisons à colombages, mais aussi ses nombreuses boutiques et restaurants…

L’émission comme à son habitude vous réserve bien d’autres surprises.