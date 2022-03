“Zone Interdite” « Disneyland Paris : les trente ans d’un rêve toujours plus grand » dimanche 20 mars sur M6 (vidéo)

Dimanche 20 mars à 21:10, Ophélie Meunier vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouvel inédit du magazine “Zone Interdite” : « Disneyland Paris : les trente ans d’un rêve toujours plus grand ».

Disneyland Paris, la première destination touristique d’Europe, fête ses trente ans. Inauguré le 12 avril 1992, le parc d’attractions, symbole de la culture américaine, génère aujourd’hui 6% des revenus touristiques en France. Une grande réussite économique mais aussi désormais un incontournable de notre culture populaire.

Avec plus de 375 millions de visiteurs, le parc a vu défiler des générations d’inconditionnels. Nous accompagnerons Jessica, qui vient de compléter sa collection de tatouages Disney, ses deux enfants et son compagnon Frédéric, à la découverte des festivités préparées par le géant américain. Nouveaux spectacles, nouvelle déco, et bien sûr nouveaux produits.

Gérald Vaux, le chef des chefs cuisiniers, doit élaborer les menus de soixante restaurants. Yves Ollier, scénographe et directeur artistique, imagine des nouveaux chars pour un spectacle inédit. Manon Hazebroucq, paysagiste, a la tâche de planter 20 000 fleurs en une nuit. Dronisos, une entreprise bordelaise, doit coordonner 200 drones afin de dessiner dans le ciel un immense chiffre 30, rappelant les oreilles de Mickey…

Un événement porté par les 16 000 salariés du parc : les Cast Members, comme on les appelle chez Disney. Certains ont noué une véritable histoire avec Disneyland Paris, parfois même en famille. Morgane, 30 ans, accueille les visiteurs sur l’attraction Ratatouille. Sa petite sœur, Mallory, forme les nouvelles recrues. La maman, Sandrine, s’affaire à l’accueil tandis que Patrick, le papa, travaille en coulisses. Ils nous feront découvrir le plus grand vestiaire d’Europe et ses 200 000 costumes ou encore la cantine où se croisent cowboys et zombies. Un univers qu’Antonin, 25 ans, espère rejoindre. Il lui faudra démontrer sa capacité à incarner la culture Disney.

Le parc recherche actuellement 1 000 nouveaux collaborateurs, rien que dans le secteur de la restauration. Disneyland Paris est le premier employeur français sur un seul site. Une véritable révolution économique pour Val d’Europe Agglomération (Seine-et-Marne). Un bout de campagne sur lequel ont poussé écoles, entreprises, centre commerciaux, gares, logements… Dans ce documentaire, vous allez découvrir comment Mickey construit des villes entières.

Zone interdite vous transport à Disneyland Paris pour vivre les trente ans d’un rêve toujours plus grand.