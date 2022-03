Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon & Yannick Jadot invités de “Dimanche en politique” le 20 mars sur France 3

Ce 20 mars à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit trois candidats à 20 jours du premier tour de la Présidentielle : Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot.

A 20 jours du 1er tour, la campagne s’accélère alors qu’Emmanuel Macron vient de dévoiler son programme, soulignant son bilan traversé par des crises. Il refuse de se soumettre à un débat avec les autres candidats.

La guerre en Ukraine, ses répercussions sur le coût de l’énergie et sur l’inflation restent parmi les plus importantes préoccupations des Français. A la lumière de ces nouveaux défis qui vont se prolonger au cours des prochains mois, les sujets de souveraineté économique et alimentaire sont revenus dans le débat public.

Temps de travail, retraite, emploi, santé et école, les Français veulent des réponses et pouvoir comparer les programmes.

Francis Letellier recevra ce dimanche 3 candidats à la Présidentielle, Valérie Pécresse, candidate LR, Jean-Luc Mélenchon candidat LFI et Yannick Jadot, candidat écologiste.