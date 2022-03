“C Politique” dimanche 20 mars : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 20 mars à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

Ukraine : l'effet domino de la guerre Invité : Daniel Cohen, économiste et directeur du département d’économie de l’École normale supérieure. Le document C Politique > témoignage et révélation d’un homme qui a été l’un des oligarques les plus puissants de Russie Invitées : Veronika Dorman, journaliste et Anastasia Kirilenko, journaliste russe. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Jusqu'où peut aller la résistance ukrainienne? Cédric Mas, historien militaire. Irene Karpa, écrivaine. Anna Colin Lebedev, chercheure. Valéria Faure-Muntian, députée LREM. Rodion Krotov, étudiant ukrainien.