“Affaires sensibles” « Bac Nord : la vraie histoire du scandale policier » lundi 21 mars sur France 2

Lundi 21 mars à 22:55, France 2 diffusera un nouveau numéro du magazine “Affaires sensibles” dans lequel Fabrice Drouelle reviendra sur la vraie histoire du scandale policier mis en lumière dans le film “Bac Nord”.

C’était la meilleure Brigade anti-criminalité de France. La Bac Nord enchaînait les arrestations et les coups d’éclat dans les quartiers Nord de Marseille. Mais, le 3 octobre 2012, ils sont soupçonnés de racket et de trafic de drogue. Ces superflics tombent soudainement de leur piédestal. La plus vaste affaire de ripoux jamais révélée en France vient d’éclater.

Retour sur l’affaire

Pour mener ce coup de filet, l’IGPN, la police des polices, a mis les « baqueux » sur écoute pendant de longs mois.

18 policiers sont mis en examen et 7 placés en détention provisoire. Ils risquent la cour d’assises et 20 ans de réclusion. Le jour même, Manuel Valls, nouveau ministre de l’Intérieur, annonce la dissolution de la Bac Nord.

Pourtant, dix semaines après leur arrestation, les membres de la BAC sont relâchés. La plupart reprennent même du service.

En avril 2021, neuf ans après les faits, le procès a enfin lieu, mais la montagne accouche d’une souris : tous les prévenus écopent de prison avec sursis. Le parquet a fait appel.

Pour Affaires sensibles, les principaux acteurs du dossier ont accepté de revenir sur les faits : le préfet Gardère, l’homme de Sarkozy à Marseille, Manuel Valls, ministre de l’Intérieur à l’époque, Joël Dutto, le père de l’un des trois policiers révoqués, Sébastien Bennardo, le policier qui met le feu aux poudres… En croisant ces témoignages de premier ordre, Affaires sensibles plonge dans les eaux grises d’un scandale qui fera date dans l’histoire de la police.

Un documentaire de 45 min réalisé par Linda Bendali / Capa Presse.

Les invités en plateau

Les invités de Fabrice Drouelle sont Rudy Manna, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône, et Louise Fessard, qui a pu exceptionnellement assister aux conseil de discipline de 6 policiers, à leur demande. Elle était alors journaliste à Mediapart.