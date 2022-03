“Familles extraordinaires” « Elles déménagent pour changer de vie » jeudi 24 mars sur 6ter (vidéo)

Jeudi 24 mars à 21:05, Élodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour voir ou revoir le numéro du magazine “Familles extraordinaires” : « Elles déménagent pour changer de vie ».

Comme deux Français sur trois, elles rêvaient de déménager pour changer de vie. Pour dire adieu au stress, ralentir le rythme, avoir une meilleure qualité de vie et passer plus de temps avec leurs enfants, trois familles extraordinaires ont décidé de se lancer dans l'aventure. Mais sauront-elles s'adapter à tous ces changements ?

Près de Nîmes, dans un petit village du Gard, Gaëlle, 38 ans, Patrice, 40 ans, construisent une nouvelle maison pour leurs quatre enfants. Chef de chantier dans le bâtiment, le papa fait tout lui-même. Pendant 8 mois, il consacrera tout son temps libre au chantier. Un sacré pari car leur 4e enfant vient de naître et la maman se retrouve seule pour gérer le quotidien.

Virginie, 46 ans, et Éric, 47 ans, viennent de vendre leur maison, à Vendôme, et la plupart de leurs affaires. Ils ont décidé de vivre en camping-car avec leurs deux fils de 16 ans et 6 ans. Vivre sur la route en famille, c'était leur rêve. Aujourd'hui, ils sont heureux de s'organiser pour ne garder que le strict minimum. Pendant 2 ans, ils vont sillonner les routes de France au gré de leurs envies.

Caroline, 37 ans, et Frédéric, 46 ans, se sont installés avec leurs trois enfants dans une grande maison en Touraine. Ils ont quitté leur vie urbaine à Lyon pour avoir plus d'espace et surtout un jardin pour les enfants. Pour faire aboutir ce projet, Caroline se reconvertit : ancienne aide-soignante, elle va ouvrir des chambres d'hôtes chez elle.