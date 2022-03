“90’ Enquêtes” « Cafards, souris, produits avariés : Quand les policiers de l'assiette traquent nos mauvais commerçants », mardi 29 mars sur TMC

Mercredi 29 mars à 21:15 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera un nouvel inédit du magazine “90' Enquêtes” : « Cafards, souris, produits avariés : Quand les policiers de l'assiette traquent nos mauvais commerçants ».

90 enquêtes vous emmène visiter les arrière-cuisines de nos commerces alimentaires. Et, vous allez le voir, il y a parfois de quoi nous couper l’appétit !

90 enquêtes a suivi les « policiers de nos assiettes », comme on les surnomme : 4 000 agents très spéciaux chargés de contrôler ce que nous mangeons. Et leur quotidien n’est pas toujours très appétissant… Il n’est pas rare que ces inspecteurs de l’hygiène fassent de drôles de découvertes : cafards, déjections de rats, urine de souris et même viande moisie dans les frigos !

Grâce à cette enquête exceptionnelle, vous allez découvrir la face cachée et peu reluisante de certaines épiceries, boucheries et boulangeries que l’on croyait pourtant au-dessus de tout soupçon.

Et pourtant, une intoxication alimentaire peut avoir des conséquences dramatiques, comme dans cet EHPAD, où 5 résidents sont décédés après le repas du soir. Etait-il avarié ? 90 enquêtes a suivi le combat des familles devant la justice pour découvrir la vérité.