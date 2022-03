“Enquête d'action” « Pompiers de Beauvais : des interventions sous pression », vendredi 1er avril sur W9

Vendredi 1er avril à 21:10 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « Pompiers de Beauvais : des interventions sous pression ».

Ancienne cité médiévale connue pour sa cathédrale gothique, Beauvais est la plus grande ville de l’Oise en Picardie. Pour veiller jour et nuit sur ses 58 000 habitants, les pompiers de la caserne Pierre Garbet mènent plus de 7 000 interventions par an.

Incendies de maisons, accidents domestiques et de la route… Les hommes du feu sont les premiers à intervenir auprès des habitants en détresse. Ils auront affaire à un pyromane qui déclenchera plusieurs incendies de voitures dans la même nuit. Au total, 5 véhicules seront détruits, parfois sous le regard impuissant de leurs propriétaires. Pompiers et policiers tenteront toute la nuit de remonter la piste de ce criminel.

Beauvais est proche de plusieurs axes autoroutiers, dont l’A1, la plus fréquentée d’Europe. Les 100 pompiers interviennent régulièrement sur des accidents de voitures. En plus de soigner les victimes, ils doivent sécuriser la route pour ne pas créer de sur accident. Un travail dangereux et compliqué quand le trafic est dense. En France, chaque année, 3 000 personnes perdent la vie ou sont blessées à cause de sur accidents.