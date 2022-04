“Zone Interdite” « Petits salaires et grandes inégalités : la chute de la classe moyenne » dimanche 3 avril sur M6 (vidéo)

Dimanche 3 avril à 21:10, Ophélie Meunier vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouvel inédit du magazine “Zone Interdite” : « Petits salaires et grandes inégalités : la chute de la classe moyenne ».

C’est le thème central de la campagne électorale : le pouvoir d’achat. Même si d’après les statistiques, il est en hausse depuis cinq ans, plus de trois Français sur quatre disent ressentir exactement le contraire. À la veille de l’élection présidentielle, les équipes de Zone Interdite sont parties à la rencontre de ceux qui voient inexorablement augmenter leurs dépenses incompressibles avec la flambée des prix de l’immobilier, de l’énergie et du carburant.

Cédric et Leslie ont beau gagner 4 000 euros par mois, ils ont le sentiment de s’appauvrir. Parents de deux enfants, ils vivent dans un village à 25 km de Bordeaux (Gironde). Locataires, ils doivent aujourd’hui quitter leur maison, mais pour aller où ? Sans doute encore plus loin de leur lieu de travail.

Chauffeur-livreur dans les Pyrénées-Atlantiques, Frédéric a souscrit un crédit à la consommation pour se mettre à son compte, avec l’espoir de gagner plus. Sandrine, son épouse auxiliaire de vie, enchaîne les heures et les kilomètres pour venir en aide aux personnes âgées dans les petits villages isolés. Avec une adolescente à charge, ils ne parviennent plus à faire face à leurs dettes et risquent de perdre leur maison.

Hôtelière et restauratrice, Caroline se bat pour sauver l’établissement familial, en banlieue de Strasbourg (Bas-Rhin). Après la crise sanitaire, elle doit désormais faire face à une concurrence de taille : un centre commercial nouvelle génération avec vingt-sept restaurants s’est installé à deux pas de son hôtel. Pour survivre, Caroline va devoir prendre des décisions radicales.

Julie, 70 ans, perçoit 698 euros de retraite par mois et pourtant elle a travaillé toute sa vie. Elle a monté et dirigé plusieurs commerces mais a très peu cotisé. Aujourd’hui, Julie vit au centime près mais elle doit faire face à un nouveau problème : sa mère est en Ehpad depuis plus de quatre ans et, bientôt, une fois ses économies épuisées, elle ne pourra plus payer. C’est alors Julie et ses sœurs qui devront assumer. Comment vivre avec une petite retraite et un parent à charge ?

Zone Interdite vous emmène à la rencontre de ces Français qui ne parviennent plus à mettre de l’argent de côté et qui vivent dans l’incertitude du lendemain avec la peur d’être déclassés.