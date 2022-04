“C Politique” dimanche 3 avril : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 3 avril à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invités : MarionVan Renterghem, grand reporter et Mathieu Souquiere, essayiste, co-auteur avec Damien Fleurot de « 2022 La flambée populiste ». Témoignage > Un Français de retour de l’enfer de Marioupol.

Invité : Laurent Rossi, Rescapé de Marioupol. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 La guerre en Ukraine a-t-elle détruit des années de propagande russe en Occident ? Asma Mhalla, enseignante à Sciences Po. Frédéric Charillon, universitaire . Samuel Laurent, journaliste. Serguei Jirnov, ancien espion du KGB . Caroline Michel-Aguirre, journaliste.